نائب محافظ البحيرة تتابع استعدادات تطبيق قانون التصالح

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة.

تطبيق قانون التصالح

وأكدت الدكتورة نهال بلبع استعدادات محافظة البحيرة لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022، وتكثيف جهود الجهات المعنية لبناء المستشفيات الجديدة وتطوير المستشفيات القائمة حتى تسطيع مواكبة الزيادة السكانية وتغطية مشروع التأمين الصحي لجميع المواطنين.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تنفيذ أي مقابر جديدة لحين وضع منظومة جديدة لإنشاء وإدارة المقابر بالمحافظة.

تسجيل الأراضي المملوكة للدولة

ووجهت بتسجيل الأراضي الفضاء المملوكة لجهات الدولة بالشهر العقاري وإعفاء جهات الدولة من رسوم التسجيل والرسم المساحي لقطع الأراضي المملوكة لها حفاظا على أصول الدولة، وتسهيل إجراءات ترخيص دور المسنين وتنفيذ عربات الطعام المتنقلة.

استمرار حملات غلق المعابر غير الشرعية

ووجهت نائب محافظ البحيرة، باستمرار حملات غلق المعابر غير الشرعية على حرم السكة الحديد والمرور الدوري على المعديات ومراجعة تراخيصها، كما تم استعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالي بها، ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف التعديات والتقنين وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي.

كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة قانون 154 وتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.