حسام حبيب لـ«ع المسرح»: «استودعت سيرتي عند ربنا.. وشيرين مش أول مرة تحلق شعرها»

أكد الفنان حسام حبيب، أنه لا يرى أن عمله بمجال الفن والموسيقى هو رأس ماله، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه في حق الفنانة شيرين عبد الوهاب، هو أنه لم يكن له طلبات، قائلا: «أنا عمري ما كان ليا فيها طلبات، لأن الراجل لو قال لمراته أنتِ تخنتي هتاخد بالها من نفسها، لكن أنا مقولتش لأن كان عادي بالنسبالي تتخن أو تخس، فالغلط هنا أننا منبهناش بعض».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على فضائية الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن همه هو إرضاء الله تعالى وليس الناس، مواصلا: «أنا استودعت سيرتي عند ربنا، لإني لو طلعت أدافع عن نفسي ههاجمها».

وتابع: «قلت قبل كده أنا أتجوزت شيرين مكنش عندها فلوس، كان قصدي أن شيرين كريمة ومبتحسبهاش لدرجة أن اللي حواليها خدوا كل حاجتها، ولما حلقت شعرها مش أول مرة تحلق شعرها».