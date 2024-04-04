حسام حبيب لـ«ع المسرح»: «أتحمل سبب فشل علاقتي بشيرين بنسبة 50%»

قال الفنان حسام حبيب، إن علاقته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت مستمرة، موضحًا «انفصلنا بس هنفضل صحاب، والحب مازال بينا موجودا».

وأضاف «حبيب»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنه يتحمل سبب فشل علاقته مع شيرين بنسبة 50%، قائلاً «زي ما الحب مش من طرف واحد، الانفصال والمشاكل بتحصل من الطرفين».

وردّ «حبيب»، على بعض أقوال الناس أنه بيتحكم في شغل شيرين، قائلا: «أنا عمري ما اتدخلت في شغلها، عمري ما كنت مدير أعمال شيرين»، موضحًا أنه عندما ترك مدير أعمال شيرين عبد الوهاب سابقاً، العمل، كان لا يوجد نقطة تواصل بين شيرين والناس، فكان هو نقطة التواصل بينهما، ولكن لم يأخذ أي قرار في عملها، لافتا إلى أنه كان يذهب معها إلى الحفلات بهدف أن يكون داعما لها.

وتابع «لو مراتي فنانة، لو قاعدة في البيت، أو بتشتغل أي شغلانة بسيطة في الدنيا، هي تاج على راسي».