لأول مرة.. حسام حبيب يكشف لـ«ع المسرح» سبب حلاقة شيرين عبدالوهاب لشعرها

سنوات مرت على الظهور الأول للفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي حليقة الرأس، عقب مشكلات اندلعت بينها وبين الفنان حسام حبيب، أعلنت عقبها انفصالهما، إلا أنه لا يزال الأمر في أذهان متابعيها وجماهيرها، خاصة وإن البعض اتهم زوجها حينها، حسام حبيب، بأنه المتسبب في الأمر، بينما ادعى البعض الآخر بأنه من قام بهذا الفعل.

سبب حلاقة شيرين عبدالوهاب لشعرها

وقرّر اليوم، الفنان حسام حبيب، يكشف عن السبب وراء ما فعلته الفنانة شيرين، عندما قامت بحلق شعرها، خلال استضافته مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج ع المسرح، المذاع على فضائية الحياة.

وأوضح «حبيب» أن المشكلة كانت صغيرة ولا تستدعي، لكنها طلبت حينها الطلاق، وأبدى موافقته، لكنه كان يعلم إنه لم ينفصل عنها، إلا إنها غضبت بشكل كبير، وعبرت عن غضبها بهذا الأمر: «كانت مشكلة عبيطة جدًا، وقالت طلقني، وقتها قلتلها طيب البسي ونتطلق قالت مش بنزل من البيت، هاتلي المأذون قلتلها لا ننزل إحنا 4 الصبح، وكنت بقول كده ومش هطلق ولا حاجة».

وتابع حسام حبيب: «قالتلي ماشي دخلت الحمام طلعت كده، لما شوفتها أغمى عليا، قلتلها كنتي حلقتيلي أنا، لكن متعبريش عن غضبك بأذية نفسك».