مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. رانيا يوسف ترفض خطوبة ابنتها

تخبر ريم «نانسي هلال» أمها ياسمين «رانيا يوسف»، بأن سيف «يوسف عثمان» يريد أن يحصل على موعد منها ووالدها للتقدم لخطبتها، لكنها ترد بأن هذا الوقت غير مناسب وسط مشكلات الطلاق وصداقة أدهم مع فتاة جديدة، في أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.

رانيا يوسف ترفض عريس ابنتها

وتصر ريم على طلبها وتسأل والدتها لماذا ترفض سيف؟، لتخبرها بأن دخله غير مناسب لبناء منزل جديد، كما أنه لا يعجبها كشخص، لكنها قالت لها إنها عليها أن تخبر أدهم بذلك وأن تأخد رأي والدها، وذلك ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10

وتحاول نادية «ميمي جمال» في مسلسل بقينا اتنين الحلقة العاشرة، إعادة بناء العلاقة بين أدهم وياسمين من أجل الاستقرار النفسل لأولادهما، وتحاول الضغط على ابنتها ياسمين كي تعود وتعتذر لأدهم وتجعله يعود للمنزل سريعًا.

مسلسل بقينا اتنين ينتمي للمسلسلات القصيرة المكونة من خمسة عشر حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، إدوارد، عمر طلعت زكريا، نانسي هلال.