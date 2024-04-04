صدمة عنيفة شعر بها أدهم الذي يؤدي دوره شريف منير خلال الحلقات الماضية من مسلسل بقينا اتنين، عندما علم أن ولده لا يلعب كرة القدم، اللعبة التي ظن طوال سنوات أن ولده يحترف اللعب فيها، ليكتشف أن الابن الأصغر يلعب الملاكمة بتشجيع من أمه ودعم له لإخفاء تلك الحقيقة عن والده، ليقرر الرحيل عن البيت بعيدا، ولمعرفة ما سيحدث في حلقة اليوم، نقدم لكم موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة العاشرة.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة العاشرة

يكون موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة العاشرة اليوم كالتالي:

- يتم بث العرض الأول للحلقة 10 على قناة cbc في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

- تأتي الإعادة في تمام الساعة 6:30 صباحا.

- تكون الإعادة الثانية للمسلسل في تمام الساعة 11:30 صباحا على شاشة سي بي سي.

مسلسل بقيينا اتنين الحلقة 10

وتستمر الأحداث التي ستقدمها الحلقة 10 الليلة من مسلسل بقينا اتنين، والذي يتناول قضية الطلاق والانفصال وتأثير ذلك على الأبناء، وما إذا كان أدهم سيستمر في تلك العزلة التي قرر أن يجعل نفسه فيها أم أنه سيشتاق إلى الأسرة ويعود إليها من جديد.