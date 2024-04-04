مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. رانيا يوسف تكتشف خيانة زوجها شريف منير

تعيش ياسمين «رانيا يوسف» حالة من الحيرة والضغط بسبب إبلاغ ابنتها لها بأن سيف يريد أن يحصل على موعد منها ومن والدها لخطبتها، لتبدي لها عدم موافقتها وتطلب منها أن تاخد رأي أدهم، في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.

تذهب ياسمين في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10، إلى الطبيب النفسي وتبلغه أنها بدأت تشعر بالوحدة بعد طلاقها من أدهم «شرف منير» وأنها تشعر بالضغط، وأنها وحيدة وسط مسئولية أولادها، ومع ذلك تعبر عن مخاوفها من العودة، فيطلب منها الطبيب أن تكتب الحدوته التي تريد أن تعيشها.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10

وفي اتجاه آخر، يذهب أدهم إلى صديقته الجديدة ندى «نورا مهدي» ويصالحها في أحد المطاعم، وفجأة يجد أدهم طليقته ياسمين تدخل نفس المكان وبرفقتها ابن خالتها زين، لتنتهي أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.

رانيا يوسف تكتشف الخيانة

مسلسل بقينا اتنين يدور في إطار اجتماعي كوميدي ويناقش قضية الطلاق بعد الزواج لأعوام طويلة وكيف تنهار الأسرة ويتأثر الأبناء بذلك.