مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. شريف منير يشعر بالغيرة ويدخل في مشاكل

تعترف ندى «نورا مهدي»، بحبها لـ أدهم «شريف منير» في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10، لكنه يرد بأن كلمة الحب كبيرة، ولا تحتاج للعجلة، مؤكدا أنه معجب بها، لكنه بحاجة إلى وقت كاف.

يدخل أدهم في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10 في مشكلات بشأن علاقته مع ندى، ويشعر بالغيرة عليها، لكنها تؤكد لها أنها تحب الحياة والانفتاح والسفر والخروج في أي وقت تشاء، ما يجعله يفكر كثيرا، ويقارن بين علاقته معها، ومع ياسمين «رانيا يوسف».

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10

تقابل ياسمين، في مسلسل بقينا اتنين عاصم، وتخبره بأن ريكو تحبه، وتحاول إصلاح العلاقة بينهما، وتطلب منه العودة إلى المنزل.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، عمر طلعت زكريا، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر.