تسبب توتر العلاقة بين ياسمين «رانيا يوسف»، وأدهم «شريف منير»، في التأثير بالسلب على أبنائهما، ما جعل الجمهور يتشوق إلى معرفة مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11، لمتابعة ما ستنتهي إليه العلاقة وهل سيعود الزوجان لبعضهما بعد الطلاق؟

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11

وتأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11 في الأوقات التالية:

تُعرض الحلقة الجديدة من المسلسل بشكل يومي في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وتذاع الإعادة الأولى على شاشة سي بي سي في الساعة 6:30 صباحًا، على أن تذاع الإعادة الثانية على نفس القناة في الساعة 11:30 صباحًا.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ومسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، مروة عبد المنعم، نسرين هلال، يوسف عثمان، ويناقش قضية الخلافات الزوجية التي تحدث بين الزوجين بعد مرور سنوات عديدة على زواجهما مما يجعلها يشعران بالملل وكثرة الخلافات.