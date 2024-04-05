رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:01 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين

تسبب توتر العلاقة بين ياسمين «رانيا يوسف»، وأدهم «شريف منير»، في التأثير بالسلب على أبنائهما، ما جعل الجمهور يتشوق إلى معرفة مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11، لمتابعة ما ستنتهي إليه العلاقة وهل سيعود الزوجان لبعضهما بعد الطلاق؟

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11

وتأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11  في الأوقات التالية:

تُعرض الحلقة الجديدة من المسلسل بشكل يومي في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وتذاع الإعادة الأولى على شاشة سي بي سي في الساعة 6:30 صباحًا، على أن تذاع الإعادة الثانية على نفس القناة في الساعة 11:30 صباحًا.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ومسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، مروة عبد المنعم، نسرين هلال، يوسف عثمان، ويناقش قضية الخلافات الزوجية التي تحدث بين الزوجين بعد مرور سنوات عديدة على زواجهما مما يجعلها يشعران بالملل وكثرة الخلافات.

اقرأ المزيد:

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. شريف منير يتأقلم مع العزلة

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة العاشرة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. شريف منير يشعر بالغيرة ويدخل في مشاكل

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. رانيا يوسف تكتشف خيانة زوجها شريف منير
بقلم رحاب عبدالراضي