وفاة المعد البدني لـ الزمالك.. وقرار هام من جوميز

كشف عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن سبب إلغاء مران الزمالك اليوم، قبل مباراة الفريق أمام موردن فيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الأحد المقبل.

وقال مدير الكرة بالزمالك في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت:« أن السبب وراء إلغاء مران نادي الزمالك اليوم.هو وفاة المعد البدني للفريق محمد مدحت، وقرر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الغاء المران، اتواجد في الوقت الحالي داخل المستشفي لإنهاء كافة الأمور.