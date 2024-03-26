مدحت شلبي: حلمي زامورا وكمال درويش أهم رؤساء نادي الزمالك

قال مدحت شلبي المعلق الرياضي، إنَّ ترتيب أهم 3 رؤساء مروا على نادي الزمالك بالنسبة له، هم المهندس حسن حلمي زامورا ويليه الدكتور كمال درويش والمرتبة الثالثة «نتركها نقاط فارغة»، مؤكداً أنَّ الفترة المقبلة هي التي ستحسم الأمر فيما يتعلق بمن سيملأها.

شلبي: حسن حلمي سيبقى رمزا للزمالك

وأضاف «شلبي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ المهندس حسن حلمي زامورا سيبقى رمز نادي الزمالك عبر تاريخه لأنه رجل حكيم وراق.

رؤساء الأندية أسميهم رجال دولة

وتابع المعلق الرياضي مدحت شلبي: «رؤساء الأندية أسميهم رجال دولة لأنه يدير مؤسسة سواء بحجم نادي الأهلي أو الزمالك بشعبيتهما الجارفة أي تدير جماهير وبالتالي تصرفاتك لابد تكون محسوبة، وجماهيريه الناديين ليست قليلة وليست في مصر فقط».