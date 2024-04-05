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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:02 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
أذان الفجر

أذان الفجر

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024، والموافق 26 من شهر رمضان المبارك، إيذانًا بصيام  سادس العشر الأواخر من الشهر المبارك لعام 1445 هجريًا.

تستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024، وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على تحري صلاة الفجر وبدء صوم يوم جديد.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في محافظة الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024 يحل في الساعة 04:9 صباحا، وموعد السحور يبدأ من الساعة 01:49 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 03:49 صباحا.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024

وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 من شهر رمضان المبارك كالتالي:  

الفجر: 04:9 صباحا

الظهر: 11:57 مساءً

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:16 مساءً

العشاء: 07:35 مساءً

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بقلم نظيمة البحرواي