مسلسل حق عرب الحلقة 25.. أحمد العوضي يشارك وفاء عامر بمشروعه الجديد

توالت الأحداث المشوقة لمسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي ينافس به في الماراثون الرمضاني الحالي، من خلال شخصية عرب السويركي البطل الشعبي، الذي يرفض الضعف والانكسار ويأخذ حقه بذراعه، خاصة مع حالة الصراع التي يعيشها بعد تحويله إلى مدمن بشكل مفاجىء، خلال تصفية الحسابات معه عن طريق الغدر، لتنقلب حياته رأسًا على عقب، وكاد أن يدخل فى مرحلة الاستسلام لضياع حياته ومستقبله.

أحمد العوضي ينجح فى التعافي من الإدمان

نجح عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama، أن يتعافى من الإدمان بشكل سريع للغاية، من خلال الرياضة والنظام الغذائي، وفى مقدمتهم إرادته القوية بضرورة العودة لحياته الطبيعية واستعادة حقوقه.

أحمد العوضي يبدأ مشروعه الجديد وينافس رياض الخولي

توالت أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، وأخبره رجل الأعمال أبو مازن الذي يعمل معه، أن مخزن الأخشاب ومشروعه الجديد جاهز على الافتتاح في منطقته بحارة المغربلين.

وطالب عرب السويركى المعلمة صباح الجياش، التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، بأن تشاركه وتكون دعمًا له، فأخبرته بأن طليقها المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي أجبرها على بيع كافة ممتلكاتها ولم يصبح لديها أى شىء تدخل به فى شراكته، ولكنه صمم على ذلك، خاصة أنها تحمل اسم مهم بالسوق، ولديها علاقة قوية مع كبار التجار.