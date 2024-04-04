ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 25 .. أحمد العوضي يقرر الإقلاع عن الإدمان

انطلقت منذ قليل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي الذي يٌجسد شخصية عرب السويركي، حيث بدأت أحداث الحلقة بمشاهد فلاش باك لشخصية عرب السويركى أثناء قدومه على تناول جرعة من الهيروين، ومنعته والدته ماجدة التي تجسدها الفنانة سلوي عثمان، وطلبت منه أن يستعيد قوته ويبتعد عن المخدرات حتى لا يضيع مستقبله ولا يحقق لأعدائه ما يريدونه وأن يعود عرب السويركى الرجل من ظهر رجل.

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 25

وعادت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 بطولة الفنان أحمد العوضي من زمن الفلاش باك وأدرك عرب السويركي، ضرورة عدم الاستسلام للضعف والبدء من جديد وترك جرعته الجديدة من الهيروين، وعلى الفور قام بالتخلص منها.

مسلسل حق عرب الحلقة 25.. كارولين عزمي تساعد أحمد العوضي

وذهبت أنغام التي تجسدها الفنانة كارولين عزمي إلى عرب السويركى في حارة المغربلين في منطقته بالدرب الأحمر؛ من أجل انتقاله للحياة فى فيلا رجل الأعمال أبومازن الذي يعمل معه لرعايته والتخلص من الإدمان بصحبة والدته ماجدة ووالدتها صباح الجياش، التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، وظلت بجانبه ترعاه، ولم تفارقه وبدأت في تخفيف الأعباء من عليه.