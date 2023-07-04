طرق للتخلص من لدغات الناموس.. ونصائح لمنع انتشاره في فصل الصيف

يكثر انتشار البعوض خلال فصل الصيف ويسبب الإزعاج بلدغاته المؤذية والتي تتسبب فى الهرش واحمرار الجلد، فضلاً عن كونه أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارا.

وقدمت وزارة الصحة والسكان نصائح لمنع توالد البعوض وتقليل انتشاره في فصل الصيف، وطرقا للوقاية من لدغات البعوض «الناموس»، وجاءت على النحو التالي:

نصائح لمنع توالد البعوض وانتشاره

نصحت وزارة الصحة المواطنين باتباع التعليمات الآتية لمنع توالد البعوض وانتشاره:

- تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام وتفريغها وتنظيفها أسبوعيا.

- استعمال الخزانات البلاستيكية والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة.

- التخلص من القمامة أولا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها.

- استخدام المبيدات الحشرية المناسبة في الحاويات الخارجية.

- النظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار.

- التخلص من أي مياه راكدة سواء داخل المنازل أو خارجها.

طرق الوقاية من لدغات البعوض

كما نصحت «الصحة» المواطنين باتباع الإرشادات التالية للوقاية من لدغات البعوض «الناموس».

- استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ.

- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة.

- ارتداء الملابس طويلة الأكمام.

- استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيمائية طاردة الناموس.

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