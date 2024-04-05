شهدت محافظة الإسماعيلية استعدادات مكثفة مع آخر أيام شهر رمضان المبارك، وزيادة إقبال المواطنين على صلاة التهجد والاعتكاف، وأعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 5-4-2024، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 5-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 5-4-2024 في تمام الساعة الرابعة و5 دقائق.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، يحين موعد السحور اليوم الجمعة 5-4-2024 في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة صباحا، ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقة صباحا.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

وكشفت هيئة المساحة المصرية موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 5-4-2024، في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 5-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 5-4-2024، في الإسماعيلية يصل إلى 14 ساعة و27 دقيقة.