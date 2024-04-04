مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25.. حزلقوم يجيب على أسئلة «من سيربح نصف المليون؟»

ساعد الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، شقيقه حزلقوم، في حل أول خمسة أسئلة في مسابقة من سيربح نصف المليون.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

لجأ الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، إلى الحيلة التي اتفقا عليها مع حزلقوم، ليوصل إليه إجابات الأسئلة في مسابقة من سيربح نصف المليون، حيث كان يكح بعدد مرات رقم الإجابة الصحيحة، إلى أن وصل حزلقوم لـ10 آلاف جنيه.

وكانت مفاجأة الحلقة 25، ظهور الفنان والإعلامي عمرو رمزي كضيف شرف، حيث قدم دور المذيع الذي يقدم برنامج من سيربح نصف المليون.

أبطال الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25، شارك في بطولتها أحمد مكي، الذي جسد شخصيتي حزلقوم والكبير، رحمة أحمد في دور زوجة الكبير أوي، محمد سلام في دور هجرس، مصطفى غريب في دور العترة، والفنان عمرو رمزي بدور المذيع الذي يقدم برنامج من سيربح نصف المليون المشارك فيه حزلقوم.