مسلسل فراولة الحلقة 10.. مبلغ ضخم لنيللي كريم نظير الصلح بين أبو الليل والغول

تلقت فراولة زيارة من رجل الأعمال مؤنس أبو الليل، وهو صاحب شركة تصنيع واستيراد أدوات منزلية الذي طلب منها من قبل طريقة للتخلص من منافسه، وهو عماد الغول، ولكنها أقنعته بالصلح معه، وبالفعل تم الصلح، لذلك كانت الزيارة لشكرها لما قامت به، وترك لها شيك بمبلغ مالي ضخم.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل فراولة

كما تفاجأت فراولة بعودة مستر يانج مرة أخرى للشركة بعد اختفائه في الحلقات السابقة، مطالبا إياها برد الشركة له ولكنها رفضت، وطالبته برد الحجر الكريم الذي سرقه قبل هروبه، لكنه أخبرها بأن الحجر ملكه، وهو قادر على فعل المستحيل.

طاقم عمل مسلسل فراولة

ومسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وبطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانة سمر مرسي.