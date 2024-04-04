شهدت الحلقة 10 من مسلسل فراولة أحداثًا مثيرة، حيث تحدثت الفنانة نيللي كريم في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عن طبيعة العمل كأخصائي في العلاج بالطاقة الحيوية، لذا يترقب عدد كبير موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 10.

موعد عرض وإعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 10

وعن موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل فراولة على قناة DMC، فسيكون في الثامنة إلا الربع مساءً، في نفس وقت عرضه على منصة Watch it، أمّا عن موعد إعادة الحلقة 10من مسلسل فراولة، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تقديم باقة من ألمع النجوم، العمل بطولة الفنانة نيللي كريم، شيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وحجاج عبدالعظيم، وتوني ماهر، سمر مرسي، ويتميز بظهور ضيوف بارزين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

فكرة مسلسل فراولة

يقوم المسلسل على أساس كوميديا ​​اجتماعية، للفنانة نيللي كريم فراولة تلعب فيه دور فتاة من طبقة فقيرة تحب قراءة الفنجان، وكانت تطمح في صنع اسم لنفسها في المجتمع، وتبحث عن الوصول إلى منصب مهم، ومكانة مرموقة في المجتمع.