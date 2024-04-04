ملخص الحلقة 10 من مسلسل فراولة.. عودة مستر يانج

شهدت الحلقة 10 من مسلسل فراولة، أحداثًا مثيرة حازت على اهتمام مشاهديها، بدأت بعودة مستر يانج المُلقب بـ«عبد الحكيم الصيني» مرة أخرى، بعد هروبه، مٌهددًا فراولة بترك الشركة له، باعتبار أنه المالك وفقًا للأوراق الرسمية، وهي مجرد نائبة له، محاولا إقناعها بالحصول على 10% من الأرباح أو الرحيل عنها.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل فراولة

وفي سياق آخر، وقعت «إس إس» التي تقوم بدورها شيماء سيف، في حب «صفوت» أحد مهندسي صيانة الأجهزة الذي يعمل في شركتها، قررت فراولة «نيللي كريم» إقامة حفل خطوبة لها ليتصدر الـ«تريند».

وتتوالى أحداث الحلقة 10 من المسلسل، حيث قرر الدكتور النفسي إبراهيم الذي يقوم بدوره الفنان صدقي صخر، بتخليه عن كل شيئ وتركه العمل والسفر إلى الخارج ابتعادًا عن المشاكل.

فراولة توسع عملها في مجال قراءة الفنجان

كما قررت فراولة توسيع عملها ودخولها في مجال قراءة الفنجان والكف أكثر، من خلال ضمها للدكتور نصحى والدكتورة رانيا، في شركتها، وهم من أشهر المعالجين الروحيين.

واختتمت الحلقة 10 من مسلسل فراولة، بذهاب الشيخ علاء إليها، وهو الشيخ الذي لجأ له والدها مرزوق الذي يقوم بدوره حجاج عبد العظيم بإقناعها بمصالحة والدها، ولكنها رفضت مقابلته.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة يتميز بمجموعة مميزة من الفنانين منهم نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وحضور عدد كبير من ضيوف الشرف، بما في ذلك الفنانة سمر مرسي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة Sky Limit للمنتج أحمد دسوقي.