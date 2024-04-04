دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر.. اللهم أغفر لها وارفعها للفردوس الأعلى

في ليلة القدر ينتظر المسلمون فرصة فريدة للتواصل مع الله وطلب الغفران والرحمة والبركة، ويعتبر دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر من الأعمال المستحبة والمأجورة، حيث يتضاعف فضل الدعاء والتضرع فيها. فالأم تشغل مكانة عظيمة في الإسلام، والدعاء لها بالرحمة والمغفرة يعكس الإحسان والبر بالوالدين.

فضل دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر

ويُعد دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر من أفضل الأعمال التي يمكن أداؤها في هذه الليلة المباركة، يُظهر هذا الدعاء الاهتمام بروح الأم المتوفية والتمني لها بالراحة والسلام في الدار الآخرة، وليلة القدر تمنح الفرصة لتقديم الدعوات الصادقة والخالصة للمتوفين، والتضرع إلى الله بأن يتقبل دعاء المسلمين لأمهم المتوفية ويرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

الـ دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر.. سنة نبوية

وفي الـ دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر فقد ورد في صحيح مسلم حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له».

صيغة دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر

ومن الصيغ المفضلة للـ دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر: «اللهم إن أمي فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها، فأسألك يا الله أن تعتق رقابها من النار، للهم ارزق أمي لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تخزها يوم يُبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وذرية خيرًا من ذريتها وزوجًا خيرًا من زوجها وأدخلها الجنة بغير حساب».

«اللهم أطعمها من الجنة وأسقها من الجنة وأرها مكانها في الجنة وقل لها ادخلي من أي باب تشائين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمها إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أتوسل إليك في شهر رمضان أن تثبّت أمي عند السؤال، وأن تؤمّنها من وحشة القبر، اللهم حرِّم عليها ظلمة القبر، اللهم أجعل القرآن شفيعًا لها، اللهم إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها».