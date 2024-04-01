أدعية ليلة القدر مكتوبة.. تعرف على أفضل الأدعية المستحبة

أدعية ليلة القدر مكتوبة يبحث عنها كثير من المسلمين، إذ أنها من الليالي المنتظرة كل عام، فهي الليلة المباركة التي يسعى جميع المسلمين اغتنامها وإدراكها لما لها من فضائل كثيرة وعظيمة، كما أخفى الله ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فيشمر عن ساعد الجد، ويشد مئزره، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر.

أدعية ليلة القدر مكتوبة

ومن الأدعية المأثورة التي وردت في أدعية ليلة القدر مكتوبة ويمكن الاستعانة بها بحسب «الإفتاء»:

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وارحمني وتب علي.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال.

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت.

اللهم ارزقني حسن الخاتمة.

أدعية ليلة القدر لقضاء الحوائج مكتوبة

ويمكن للمسلم أيضا ضمن أدعية ليلة القدر مكتوبة أن يردد دعاء لقضاء الحوائج:

«اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني واغفر لي وارحمني، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، واجعل لي من حيث لا أحتسب، وارزقني من حيث لا أدري، واجعلني من عتقاء الشهر الكريم، واهدني لما تحب وترضى».

«يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

«اللهم أجبر كسر قلبي جبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبرا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا ربّ، اللهم أجبر كسر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبرا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا رب، اللهم أجبر كسر قلبي جبرا يتعجب منه أهل السموات والأرض».

أدعية ليلة القدر لطلب الرزق مكتوبة

وهناك بعض الأدعية المستحبة لطلب الرزق يمكن الاستعانة بها ضمن أدعية ليلة القدر مكتوبة منها:

اللهم ارزقني من واسع فضلك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالاً طيباً مباركا فيه، ولا تجعلني في حاجة إلى أحد من خلقك.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم اجعل الرزق زيادة لي في كل ساعة، وفي كل يوم.

اللهم ارزقني الرزق الحلال الطيب، واجعله قرة عين لي ولأهلي.

اللهم اجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجاً، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم اجعل الرزق يأتيني من حيث لا أدري، ومن حيث لا أحتسب.

اللهم ارزقني رزقاً حلالاً طيباً مباركاً، يبقى في يدي ولا يفنى، ويرفع درجتي به في الدنيا والآخرة.