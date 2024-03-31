أفضل صيغة أدعية ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. «اللهم اغفر لنا»

تتعدد أدعية ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، إذ يردد المسلمون في صلواتهم وقيامهم وقنوتهم أدعية مختلفة، وذلك طلباً للرزق أو دعاء للأموات، وتختتم جميعها بطلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل والطمع في العتق من النار ودخول الجنة، وتتركز تلك الأدعية في الليالي الفردية من الشهر الكريم، أملاً في أن تصادف ليلة القدر تلك الحناجر التي تناجي ربها.

صيغ أدعية ليلة القدر في العشر الأواخر

وحول أدعية ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، لـ«الوطن»، إنّ الدعاء في شهر رمضان مستحب خاصة في الليالي الوترية، لافتاً إلى أنّ هناك صيغا عديدة للدعاء، ومنها: «ربِّ إنّها العشر الأواخر، وفيها لا تُرَدّ الدعوات، ربِّ اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وحَقِّق أمانينا، وأَعتِقْنا من النار، ربِّ إنّها آخر أيّام من رمضان، فاكتب لنا أن نكون من الذين تُعتَق رقابهم من النار، وبلِّغنا ليلةَ القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، آمين يارب».

أدعية ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

ومن أفضل صيغ أدعية ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان «اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك، اللهمّ إنّا نسألك في هذه الأيّام الكريمة أن لا تُشمِتَ أعداءنا بدائِنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهمّ اجعل حُسن ظنّنا بك شفاءنا».

ويمكن للمسلم أن يدعو في ليلة القدر بما يلي «اللهمّ اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممّن نظرتَ إليهم فغَفَرت لهم، ورضيتَ عنهم، وحَرَّمتَهم على النار، وكتبتَ لهم الجنّة، نحن ومن نُحبّ، اللهمّ اغفر لنا في أيّام العِتق من النار ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلَنّا، وما ‏أنت أعلم به منّا، أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير».

كما يمكن الدعاء بـ«اللهمّ اجعلنا في هذه الليالي المباركة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا ربِّ تقبَّل منّا، وعلى طاعتك أَعِنّا، وأَكرِمنا ولا تُهِنّا، اللهمّ افتح لنا في هذه الليالي أبواب فضلك، وانزل علينا فيها بركاتك، ووفّقنا فيه إلى مُوجِبات مرضاتك، وأسكنّا فيها جنّاتك، يا مُجيب دعوة المُضطَّرين، اللهمّ اختِم لنا رمضان برضوانك، والعِتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، وأَعِده علينا أعواماً عديدة ونحن في صحّةٍ وعافيةٍ».

أدعية مستحبة في ليلة القدر

ومن أفضل صيغ أدعية ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان «اللهمّ لا تُخرجنا من شهرِك هذا إلّا وقد أصلحت أحوالنا، ووفّقتنا، وغيَّرت أقدارنا إلى أجملها، وحقَّقت لنا ما نتمنّاه، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ إن كانت هذه ليلة القدر؛ فاقسِم لنا فيها خيرَ ما قَسَمت، واختِم لنا في قضائك خير ما خَتَمت، واختِم لنا بالسعادة فيمَن خَتَمت، اللهمّ اجعل أسماءنا فيها من السعداء، وأرواحنا مع الشهداء، يا أرحم الراحمين يا الله».

ويمكن الدعاء بـ«اللهمّ لا تصرفنا من هذه الليلة إلّا بذنبٍ مغفور، وسَعيٍ مَشكور، وعملٍ مُتقَبّلٍ مبرور، وتجارةً لن تبور، وشفاءٍ لِما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم، اللهمّ ارزقنا فضل قيام ليلة القدر، وبَدّل أحوالنا فيها من العُسر إلى اليُسر، واقبلْ أعذارنا، وحُطّ عنّا الذنوب والأوزار، يا رؤوفاً بعباده الصالحين، إلهنا وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم، ورزق، وأجر، وعافية، فاجعل لنا منه أوفر الحظّ والنصيب».

وللمسلم أن يدعو بـ«اللهمّ يا مَن أنزلت القرآن الكريم في ليلة القَدر، أَكرمْنا في هذه الليالي المباركة، والطُف بنا، وأَجِرنا من النار، اللهمّ يا الله، ارزقنا فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا،اللهمّ إنّا نسألك بفضل ليلة القدر، وأسرار ليلة القدر، وأنوارها، وبركاتها أن تتقبّل دعواتنا، وأن تقضي حاجاتنا، اللهمّ إنّا نسألك في هذا المَقام المُبارك، وفي هذه الليلة المباركة، أن تكتبنا من عُتقائك من النار، اللهمّ أَعتِق رقابَنا ورقابَ آبائنا، وأمّهاتنا، وسائر قرابتنا من النار، يا عزيز يا غفّار».

ومن الأدعية المستحبة في ليلة القدر «يا ربِّ في هذه الليلة ارزقنا العمل الصالح الذي يُقرِّبنا من رحمتك، واللسان الذاكر الشاكر لنِعَمك، اللهمّ ثَبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا، وفي الآخرة، اللهمّ ارحمنا برحمتك، واغفر لنا يا أرحم الراحمين».

الليالي الوترية في شهر رمضان

من المتوقع أن تكون ليلة القدر إحدى هذه الليالي:

ليلة 21 رمضان.. تبدأ مغرب يوم السبت 30-3-2024م، حتى فجر يوم الأحد.

ليلة 23 رمضان.. تبدأ مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م، حتى فجر يوم الثلاثاء

ليلة 25 رمضان.. تبدأ مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م، حتى فجر يوم الخميس

ليلة 27 رمضان.. تبدأ مغرب يوم الجمعة 5-4-2024، حتى فجر يوم السبت

ليلة 29 رمضان.. تبدأ مغرب يوم الأحد 7-4-2024م، حتى فجر يوم الاثنين.