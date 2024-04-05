يواصل أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8، حل أسئلة مسابقة من سيربح النصف مليون خلال مشاركته في البرنامج.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26 على قناة on في رمضان

وتكون مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26 على قناة on في رمضان العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بالأحداث، حيث بدأ حزلقوم في المشاركة بمسابقة من سيربح النصف مليون وحل عدد من الأسئلة بمساعدة الكبير أوي حيث وصل لمبلغ 10 آلاف جنيه.

ويستكمل خلال أحداث الحلقة المقبلة باقي الأسئلة فهل يستطيع أن يكسب النصف مليون جنيه.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة: أحمد مكي، ورحمة أحمد، حاتم صلاح، مصطفى غريب.