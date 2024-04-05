تفاصيل ظهور الزعيم عادل إمام في مسلسل حق عرب الحلقة 25 (فيديو)

ما زلت المفاجآت تسيطر على أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama، ضمن الموسم الرمضاني الحالي بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يقدم شخصية عرب السويركي، بعد تعافيه من الإدمان بشكل سريع وقراره بالعودة لحياته الطبيعية، واسترداد حقوقه والانتقام من المعلم عبد ربه، الذي تزوج من حبيبته، وقتل والده وحاول تدمير مستقبله، خاصة بعدما افتتح مشروعه الجديد للأخشاب فى منطقة الدرب الأحمر، بدعم ومساعدة رجل الأعمال أبو مازن.

احتفال أحمد العوضي بافتتاح مشروعه الجديد فى مسلسل حق عرب

توالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama، بطولة أحمد العوضي، شهدت حارة المغربلين احتفال ضخم لـ عرب السويركى بافتتاح محلاته الجديدة للأخشاب فى منطقة المغربلين فى الدرب الأحمر.

وانطلقت الاحتفالات فى الحارة، بصحبة أصدقائه سيحه ومحسن، ويجسده الفنان إبراهيم السمان، على أنغام أغنية وحد الواحد للمطرب الشعبي أحمد شيبة، وهى نفس أغنية تتر المسلسل.

تفاصيل ظهور الزعيم عادل إمام فى مسلسل حق عرب

تتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 بطولة أحمد العوضي، وقدم عرب السويركى ويجسده الفنان أحمد العوضي تخفيض بنسبة 30% لكبار التجار في المنطقة، من أجل البيع بأسعار مخفضة للأهالي، وقدرتهم على الشراء والزواج، مستعينا بالزعيم عادل إمام فى فيلم سلام يا صاحبي، مع الفنان الراحل سعيد صالح، عندما قال له «بـ2 ونص وتعالى بص»، لافتا إلى أنه من عشاق الزعيم عادل إمام، وسيتخذه قدوة ويقدم خصم على الخشب، وهو ما لاقى احتفالا كبيرا من أهالي الحارة.