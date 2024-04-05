مسلسل حق عرب الحلقة 25.. أحمد العوضي يقرر الانتقام من رياض الخولي

تشهد أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، تطورات سريعة، حيث بدأ العد التنازلي لإسدال الستار على صراعات عرب السويركي داخل حارة المغربلين في منطقة الدرب الأحمر مع المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي في إطار تشويقي أكشن مليء بالاثارة.

شقيق أحمد العوضي يضعه في ورطه مع عدوه بمسلسل حق عرب

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، بالكشف عن سر خطير حيث قام شقيقه المحامي علي السويركي ويجسد شخصيته الفنان محمد أحمد ماهر، ببيع نصيبه في منزلهم إلى المعلم في رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز، مقابل مبلغ كبير من المال قام بدفعهم كمقدم لشقته الجديدة داخل الكمبوند من أجل زواجه، وطالبه رباح بإحضار الأوراق اللازمة لتسجيل البيع في الشهر العقاري، وهو ما جعله في ورطه مع شقيقه عرب السويركي «أحمد العوضي».

أحمد العوضي يواجه رياض الخولي ويقرر الانتقام منه

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25، وواجه عرب السويركي المعلم عبدربه بعدما عاد إلى قوته قائلا :«أنا رجعتلك ياعبدربه.. والرجعة فاجعة، عرب السويركي رجع بصحته».

وهدد المعلم عبدربه «رياض الخولي» عرب السويري أنه مثل النار إذا ابتعد عنها يأخذ فائدتها وإذا اقترب منها يحترق بها وتحوله إلى رماد مثلما حدث مع والده الراحل جلال السويركي ومحلاته، وتوعد عرب السويركي للمعلم عبد ربه بالانتقام منه وأخذ حقوقه لأن لديه حقين، حق والده الذي قتله وحق عرب في إشارة إلى نفسه، وأن هلاكه سيكون على يديه.