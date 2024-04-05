إيلون ماسك ينفذ وعده.. علامات التوثيق الزرقاء مجانا لحسابات عشوائية

منحت منصة «إكس» الشهيرة، والتي كانت تعرف بـ«تويتر» سابقًا، العديد من الحسابات الشخصية البارزة عبر التطبيق اشتراكات خاصة بشكل مجاني كامل لأصحابها، وفوجئ العديد من المتابعين بإشارة التحقق الزرقاء دون دفع تكاليفها، بحسب ما نشره موقع «CNBC» الأمريكي.

وحاول العديد تفسير منح الاشتراكات المجانية كمحاولة من إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، للاحتفاظ بعدد كبير من المستخدمين في التطبيق، خاصة البارزين ومن يمتلكون حسابات بها عدد كبير من المتابعين.

«إكس» تخسر المتابعين

وكانت منصة «إكس» خسرت العديد من المتابعين خلال الفترات الماضية بسبب سياسات الملياردير إيلون ماسك.

ولم يظهر أن الاشتراكات المجانية ستؤثر على من يدفعون الأموال مقابل الحصول على العلامة الزرقاء أم لا، ولم يتضح أيضًا أن منح العديد إشارة التوثيق هل ستتم إزالتها بعد فترة أم لا؟

نظام جديد لتوثيق الحسابات

وكان إيلون ماسك ومنصة «إكس» نظام جديد لتوثيق الحسابات مقابل نظام يسمح لصاحب الحساب بدفع 8 دولارات شهريًا للحصول على العلامة الزرقاء، وأثار ذلك جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن قامت العديد من الحسابات البارزة لشخصيات ومشاهير عالمية بالسخرية من ذلك القرار بعد إزالة العلامة الزرقاء على حساباتهم.

ميزات مجانية من إيلون ماسك

وكان«ماسك» في شهر مارس الماضي، قال إن الحسابات التي تضم أكثر من 2500 متابع مشترك معتمد، ستحصل على الكثير من الميزات المجانية، بينما ستحصل الحسابات التي تضم أكثر من 5000 على ميزات إضافية.