من هو أول شخص يغرد على موقع «إكس» بقوة التفكير؟.. السر في شريحة إيلون ماسك

منذ أن حصلت شركة «نيورالينك» المملوكة للملياردير إيلون ماسك على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لبدء أول تجربة إكلينيكية على الإنسان، وزرع شريحتها الإلكترونية في دماغه، حتى أعلن بعدها الملياردير الشهير نجاح عملية زراعة شريحة إليكترونية في مخ إنسان لأول مرة، وهو ما أصبح حديث العالم.

وكان هذا المريض هو نولاند أربو، وهو أول شخص في العالم يزرع شريحة نيورالينك في دماغه، إذ خضع في يناير 2024 لعملية جراحية لزرع الشريحة، وهي شريحة إلكترونية دقيقة تُزرع في الدماغ، وتُتيح هذه الشريحة لنولاند التحكم بالأجهزة الإلكترونية باستخدام أفكاره فقط، وفي مارس 2024، حقق نولاند إنجازًا تاريخيًا فريدًا من نوعه، إذ قام بكتابة أول منشور على الإطلاق جرى إنشاؤه بقوة التفكير فقط.

ونولاند أربو يبلغ من العمر 32 عامًا، مهندس برمجيات سابق، ويقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، متزوج ولديه طفلان، ويهوى القراءة، والكتابة، الموسيقى، تعرض «نولاند» لحادث سيارة خطير عام 2016 أدى إلى إصابته بشلل رباعي، وفقد القدرة على استخدام أطرافه الأربعة، وواجه صعوبات كبيرة في حياته اليومية بعد الحادث، حتى قرر المشاركة في تجربة زراعة شريحة نيورالينك عام 2023، فـ تبدلت حياته إلى الأفضل.

وNeuralink هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الدماغ أسسها Elon Musk، وتسمح بواسطة عملية، زرعها للمريض باستخدام أفكاره للتحكم في جهاز الكمبيوتر، إذ أكد «ماسك» أنّ الشركة ستبدأ بالعمل مع المرضى الذين يعانون من قيود جسدية شديدة مثل ضعف الحبل الشوكي العنقي أو الشلل الرباعي، إذ تهدف الشركة إلى ربط العقول البشرية بأجهزة الكمبيوتر للمساعدة في معالجة الحالات العصبية المعقدة.

وشريحة نيورالينك هي عبارة عن شريحة إلكترونية دقيقة تزرع في الدماغ، تعمل على تحويل الإشارات العصبية إلى أوامر رقمية يمكن استخدامها للتحكم في الأجهزة الخارجية أو تحسين وظائف الدماغ.

وكانت شركة Neuralink حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لإجراء الاختبار الطبي في مايو 2023، لكن ماسك يريد الذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال بناء ما أسماه جهاز الإدخال والإخراج المعمم الذي يمكنه التفاعل مع كل جانب من جوانب دماغك، أو بمعنى آخر؛ شيء يستخدمه الجميع لربط عقولهم مباشرة بالعالم الرقمي.

تسعى شركة نيورالينك، من خلال شريحتها الإلكترونية المبتكرة، إلى إحداث ثورة طبية حقيقية في مجال علاج الشلل واضطرابات الدماغ، بالإضافة إلى جروح الدماغ والحبل الشوكي، وحتى إعادة البصر إلى فاقديه، وتُعدّ تقنية نيورالينك واعدة للغاية، ولديها إمكانيات هائلة لتحسين حياة ذوي الإعاقة بشكل كبير، ففي المستقبل؛ قد تُستخدم الشريحة لعلاج المزيد من الأمراض، مثل الزهايمر والباركنسون، أو حتى لتحسين القدرات العقلية للإنسان.

جدير بالذكر أنّ نولاند أربو كتب منشورًا على منصة التواصل الاجتماعي X «تويتر سابقًا» باستخدام قوة التفكير فقط، ولم يستخدم أي لوحة مفاتيح أو شاشة لمس أو أي أداة أخرى، وجرى إرسال الأفكار مباشرة من دماغه إلى الجهاز، ثم تحويلها إلى نص، إذ يعتبر «نولاند» أول مريض بشركة نيورالينك في العالم وهو مصاب بالشلل الرباعي، وهو أول شخص يرسل تغريدة باستخدام أفكاره فقط، وذلك باستخدام شريحة NeuralInk الإلكترونية.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نشر نولاند أربو، المنشور على منصة التواصل الاجتماعي X، وكتب فيه مازحًا: «لقد حظرني تويتر لأنهم ظنوا أنني روبوت، لكن إيلون ماسك أعادني مرة أخرى»، وبعدها رد إيلون ماسك على التغريدة واحتفل بها باعتبارها أول منشور على الإطلاق يجري إنشاؤه بمجرد التفكير باستخدام جهاز Neuralink Telepathy.

