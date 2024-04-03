قيادي بـ«حماة الوطن»: حصاد ثمار 10 سنوات ماضية في ولاية الرئيس السيسي الجديدة

قال الدكتور مختار همام، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، إن فترة الرئاسة الجديدة التي يبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر ستكون فترة حصاد ما تم بذله من مجهود وعرق وعمل وبناء وتنمية طوال السنوات العشر الماضية.

التنمية وولاية الرئيس السيسي الجديدة

وهنأ «همام» الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له دوام التقدم والرقي والنجاح في خدمة مصر، لتحتل مكانتها المتميزة التي تليق بها على المستوى العالمي و تحقق اعلى معدلات تنمية تعود بالنفع على مصر والمصريين، مؤكدا أن جموع المصريين يقفون خلف قيادتهم ورئيسهم للعبور بمصر إلى بر الأمان وسط احداث واجواء سياسية واقتصادية صعبة يمر بها العالم.

مشروعات تنموية في الصعيد

وأضاف أمين حماة الوطن بسوهاج أن الصعيد وسوهاج بشكل خاص حصلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كامل الاهتمام، سواء انشاء مشروعات ومدن جديدة او بنية تحتية وصرف صحي وخدمات مختلفة، وكذلك توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة.