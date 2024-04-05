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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26.. هل يسامح خالد النبوي ابنته؟

كتب:

هبة ياسر
02:59 م | الجمعة 05 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل إمبراطورية ميم تصاعدا في الحديث بين «مادي» مايان السيد و«مروان» نور النبوي، وذلك بسبب شعورها أنها غير مرغوب بها، وقررت أن تترك المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 26

شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل إمبراطورية ميم مكالمة فيديو بين «محمود» محمود حافظ و«منى» هاجر السراج على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت منه أن يعتذر لوالدها بالنيابة عنها ويطلب منه أن يسامحها، لأنها سافرت دون رغبته وخالفت أوامره.

وسنشاهد في الحلقة الـ26 قرار «مختار» خالد النبوي بشأن هذا الطلب، وهل يستطيع أن يسامحها ويتقبل عدم وجودها بالمنزل أم يظل غاضباً منها؟

أحداث الحلقات السابقة 

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم هجوم «كريم الدالي» محمد محمود عبدالعزيز على طليقته «مي» حلا شيحة في منزلها وهو مغيب لمحاولة إقناعها ببيع المنزل، كما شهدت هجوما آخر عليها من «مايا» إلهام صفي الدين ابنة «مختار» خالد النبوي في محلها، وقات بتكسيره وتهديدها وإخبارها بالابتعاد عن والدها.

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بقلم هبة ياسر