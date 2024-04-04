مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ25.. هل يتنازل خالد النبوي عن المنزل؟

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25، تطورًا في الأحداث خصوصًا العلاقة بين «مختار» خالد النبوي وأسرته، لأنَّهما يصمّمان على إقناعه ببيع المنزل رغم أنّه مليء بالذكريات الخاصة به.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ25

وبأحداثٍ تشويقية وجديدة، رفض خالد النبوي بيع منزله على الإطلاق ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25، خصوصًا أنّه ظهر كضيف في نقاش مع «نادين» مندوبة شركة يحيي شاكر العقارية في برنامج كريم الدالي، محمد محمود عبدالعزيز، الذي أوضح أنّه متواطئ مع الشركة العقارية.

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25 من بطولة خالد النبوي على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، ضمن مسلسلات رمضان 2024.