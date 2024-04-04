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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ25.. هل يتنازل خالد النبوي عن المنزل؟

كتب:

ضحى محمد
09:03 ص | الخميس 04 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25، تطورًا في الأحداث خصوصًا العلاقة بين «مختار» خالد النبوي وأسرته، لأنَّهما يصمّمان على إقناعه ببيع المنزل رغم أنّه مليء بالذكريات الخاصة به.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ25

وبأحداثٍ تشويقية وجديدة، رفض خالد النبوي بيع منزله على الإطلاق ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25، خصوصًا أنّه ظهر كضيف في نقاش مع «نادين» مندوبة شركة يحيي شاكر العقارية في برنامج كريم الدالي، محمد محمود عبدالعزيز، الذي أوضح أنّه متواطئ مع الشركة العقارية.

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25 من بطولة خالد النبوي على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.