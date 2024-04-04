مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ25

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الـ25 من مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc ومنصة watch it؛ لمتابعة الأحداث التي وضعتهم في حالة من التشويق والإثارة.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ25 على قناة dmc

يأتي موعد إعادة الحلقة الـ 25 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم في تمام الساعة 10:15 صباحًا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتكون الإعادة في الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، وعلى منصة watch it تزامناً مع عرضها على قناة dmc.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

وتعتبر قناة dmc وdmc drama من القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم، كما تتيح منصة watch it عرض الحلقة أيضًا بالتزامن مع العرض الأول لها على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.