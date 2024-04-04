مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 25.. هل ترفع الشركة الأذى عن المنزل؟

تابع محبو الفنان خالد النبوي اليوم الحلقة الـ24 من مسلسل إمبراطورية ميم، وشاهد ضمن أحداث الحلقة ظهور «مختار» خالد النبوي، في البرنامج الذي يُقدمه المذيع «كريم الدالي» محمد محمود عبدالعزيز طليق «مي» حلا شيحة، في مناظرةٍ مع «نادين» يارا عزمي أحد العاملين بشركة «يحيى شاكر» التي تريد شراء منزلة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ25

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل إمبراطورية ميم معرفة قرار شركة «يحيى شاكر» الذي تريد شراء المنزل تجاه منزل «مختار» خالد النبوي، هل ترفع عنهم الأذى من قطع المياة وقطع الكهرباء ووسائل الإنترنت والاتصالات أم تستمر في ذلك وتتمادى معهم؟

وذلك بعدما رفض «مختار» خالد النبوي خلال أحداث الحلقة الـ 24 بيع المنزل أمام ملايين من المشاهدين على شاشة التلفزيون في البرنامج الذي حل ضيفاً فيه، وانسحب من الحلقة.

أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء ضمن أحداث الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم ذهاب «ماهر» إسماعيل فرغلي والد «أحمد» صديق «منى» هاجر السراج ابنه «مختار» خالد النبوي بالجامعة إلى مكتبه ومحاولة طلب يد ابنته مرة ثانية لابنه.

ليصارحه «مختار» بحقيقة حب ابنته لابنة ويخبره بانها لم تحبه فهي فقط كانت تريد ان تستخدمه للضغط عليه حتى يوافق على سفرها للبعثة.