مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25.. مختار يرفض بيع منزله مقابل 250 مليون جنيه

بأحداث تشويقية، شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25 للنجم خالد النبوي، والكاتب محمد سليمان عبدالمالك، حيث فاجأ عرض يحيى شاكر «أحمد وفيق» على خالد النبوي مختار أبو المجد، عرض خيالي مقابل عرض منزله .

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25، جاء العرض الخيالي نحو 250 مليون جنيه لكي يبيع منزله، ويمنحه شيكا بالمبلغ، ويطلب منه التفكير، لكن خالد النبوي يصر على عدم البيع، ويؤكد له أنه لم يرفض بسبب العند، ولكن لا يريد البيع تحت أي ظرف، ولكن أحمد وفيق يصمم على البيع.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي حول «مختار أبو المجد» الأب الذي يحاول السيطرة على أبنائه الستة بمختلف أعمارهم بوضع القواعد والقوانين الذي تتحول إلى قيود تعيق حريتهم.