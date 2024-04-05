مسلسل فراولة الحلقة 10.. شيماء سيف تقع في حب أحد عمال الشركة

في الحلقة 10 من مسلسل فراولة، وقعت «إس إس» شيماء سيف في حب «صفوت» أحد مهندسي صيانة الأجهزة الذي يعمل في شركة فراولة، ولهذا قررت فروالة «نيللي كريم» أن تقيم حفل خطوبة للاحتفال بها ليتصدر التريند على مواقع السوشيال ميديا.

عودة مستر يانج وتهديد فراولة

وعاد مستر يانج الملقب بـ«عبد الحكيم الصيني» بعد هروبه، وهدد فراولة بترك الشركة لها، باعتباره المالك وفق الأوراق الرسمية، وذلك لأن فراولة مجرد نائبة له، وذلك عن طريق إقناعها بالحصول على 10% من الأرباح أو ترك الشركة.

الدكتور إبراهيم يترك العمل ويتخلى عنه

وتستمر أحداث الحلقة 10 من مسلسل فراولة، وقرر الدكتور النفسي إبراهيم «صدقي صخر»، أن يتخلى عن عمله والسفر إلى الخارج ويبتعد عن مواجهة المشاكل التي تعرض لها في عمله.

يشارك في مسلسل فراولة مجموعة متنوعة من الفنانين من بينهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة Sky Limit للمنتج أحمد دسوقي.