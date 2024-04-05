تعرض قناة DMC مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، يوميًا فى تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 10

وبعد عرض قناة DMC للحلقة 10 من مسلسل فراولة، ينتظر الكثيرون موعد إعادة الحلقة 8 من مسلسل فراولة، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

وحققت الحلقات الأولى من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم نجاح جماهيري ومتابعة كبيرة خلال الأيام الماضية عبر قناة DMC، ويشارك في المسلسل عددًا من النجوم وهم نيللي كريم، والنجوم شيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبدالعظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وغيرهم الكثير بينهم الفنانة سمر مرسي، ويتميز بظهور ضيوف بارزين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 10

يذكر أن مسلسل فراولة ضمن المسلسلات الكوميدية الاجتماعية تلعب فيه نيللي كريم دور فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان ولكن لديها طموحات كبيرة في صنع اسم لنفسها في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية للوصول إلى منصب مهم.