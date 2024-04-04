من واقع مسلسل فراولة.. حقية وجود أحجار كريمة للحظ والشفاء

العلاج بالطاقة وجلب الحظ عن طريق الأحجار الكريمة، هي الأحداث التي يناقشها مسلسل فراولة، الذي يعرض في السباق الرمضاني لهذا العام، وشهدت الأحداث الماضية، اعتماد «فراولة» صاحبة شركة العلاج بالطاقة، التي تجسد شخصيتها نيللي كريم، على علاج زبائنها بالأحجار الكريمة، ومنحهم بعض الأنواع منها لجلب الحظ، ما أبرز أنواع تلك الأحجار؟

الزبرجد

يعد «الزبرجد» أهم أنواع الأحجار الكريمة التي يعتمد عليه خبراء الطاقة، بحسب موقع «CALDERA»، المتخصص في عرض وبيع الأحجار الكريمة، يساعد هذا الحجر في الشفاء من الأمراض، كما يعزز من شعور الشخص بالتفاؤل وحبه للحياة.

اليشم

يعد هذا النوع من الأحجار الكريمة، أكثر الأنواع طلبًا، يعتقد الكثير أنه يجلب الحظ والطاقة الإيجابية، كما يجب على من يحتوي على هذا الحجر، يتبع أساليب الحفاظ عليه، لكي يضمن جلب الحظ، أبرز هذه الأساليب عدم تعرضه للحرارة.

افينتورين

يساعد هذا الحجر في تحقيق الثروة، يحظى حامل «افينتورين»، بالعديد من الفرص التي تساعده على تحقيق المكاسب المالية في الحياة، كما يعتقد البعض أيضًا أنه قد يساهم في جلب الحظ.

رأي العلم

دائمًا ما يكون للعلم رأي في كمجالات الحياة، وبحسب ما أكدته استشاري الطب النفسي ناهد شوقي، ليس هناك أي تأثير من الأحجار الكريمة على حياة الأشخاص، وأن كل ما يقال عن هذا الأمر، مجرد معتقدات راسخة في ذهون البعض، مثل التشاؤم والتفاؤل من الألوان أو أيام الأسبوع.

قصة مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فراولة، حول فتاة فقيرة تجيد قراءة الفنجان، ومع تصاعد الأحداث تصبح سيدة أعمال شهيرة وتتجع للعمل في مجال العلاج بالطاقة والأحجار الكريمة، العمل من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، صدقي صخر، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.