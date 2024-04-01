محلل سياسي: مصر والأردن تعتبران القضية الفلسطينية أولوياتهما الأولى

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين؛ وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

بحث سبل وقف إطلاق النار

وقال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» إن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان، التي تأتي قبل ساعات من حفل تنصيبه لولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد، وهو ما يدل على اهتمامه الكبير بالقضية الفلسطينية، وبذل كافة كل الجهود لوقف إطلاق النار ونزيف الدم.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أبرز الملفات التي سيتناولها اللقاء بين الرئيسين هي وقف إطلاق النار، وتنسيق المواقف وتوحيد رؤية لما هو قادم خاصة بعد اعتماد حكومة الاحتلال خطة اجتياح رفحـ والتي أصبحت وشيكة حسب التصريحات الأمريكية والإسرائيلية.

وأكد أنه في حالة تعرض رفح لهجوم فإن هذا سيؤدي إلى خروج الكتلة السكانية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون ومصر الأردن أيضا.

مصر والأردن تعتبران القضية الفلسطينية قضيتهما الأولى

وشدد أستاذ العلوم السياسية خلال حديثه لـ«الوطن»، على أن مصر والأردن تعتبران القضية الفلسطينية هي قضيتهما الأولى بكل معنى الكلمة، وهما من أكثر الدول التي احتضنت اللاجئين الفلسطينيين واعتبارهم من أهل البلاد.

وأكد أن الدعم الذي يقدمه البلدين، بداية من مصر التي فتحت المعابر وتقف طوابير الشاحنات من أجل إدخال المساعدات والجهود الحثيثة مع كافة المؤسسات الدولية، مضيفًا أن الأردن قامت بعدد من الإنزالات الجوية للمساعدات، شارك فيها العاهل الأردني بنفسه.