مسلسل فراولة الحلقة 10.. عبد الحكيم الصيني يهدد نيللي كريم

تشهد الحلقة 10 من مسلسل «فراولة» أحداثا مشوقة تجذب انتباه الجمهور المتابع للعمل، حيث بدأت الحلقة بعودة مستر يانج الملقب بـ«عبد الحكيم الصيني»، بعد هروبه السابق، ليهدد فراولة «نيللي كريم» بمغادرة الشركة، حيث يدعي أنه المالك الحقيقي وأنها مجرد نائبة له وفقًا للورق الرسمي، وحاول إقناعها بتسليمه 10% من الأرباح أو أن تتخلى عن منصبها.

أحداث الحلقة 10 مسلسل فراولة

وتتصاعد الأحداث في الحلقة 10 من المسلسل، حيث يقرر الدكتور النفسي إبراهيم، الذي يلعب دوره الفنان صدقي صخر، الذي كان يعمل مع فراولة، التخلي عن كل شيء وترك عمله للسفر إلى الخارج للابتعاد عن المشاكل.

فراولة توسع مجال عملها

وبعد ذلك، تقرر فراولة توسيع نشاطها والدخول في مجال قراءة الفنجان والكف بشكل أكبر، عن طريق إضافة الدكتور نصحى والدكتورة رانيا إلى شركتها، حيث تعتبران من أشهر المعالجين الروحانيين.

طاقم عمل مسلسل فراولة

يشارك في مسلسل فراولة مجموعة متميزة من الفنانين، بينهم نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر، سمر مرسي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة Sky Limit للمنتج أحمد دسوقي.