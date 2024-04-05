تعليق مؤثر من زيزو بعد وفاة المعد البدني لفريق الزمالك.. مات قبل المران

حزن وصدمة، يعيشها لاعبو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعد وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق الكروي الأول، بشكل مفاجئ، قبل دقائق من انطلاق مران الفارس الأبيض، الخميس، بعدما توفى بأزمة قلبية مفاجئة، وهو في طريقه إلى النادي لحضور التدريب.

من أكثر اللاعبين الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لرحيل المعد البدني للزمالك، صانع ألعاب الفريق أحمد سيد زيزو، في ظل علاقة الصداقة الوطيدة التي تجمع بينهما خارج الملعب منذ سنوات، حيث كانا يظهران سويا في العديد من المناسبات والتجمعات.

رسالة مؤثرة من زيزو بعد وفاة محمد مدحت

زيزو وجه رسالة مؤثرة بعد ساعات قليلة من رحيل محمد مدحت، وذلك عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، معلقا: «أخويا وصاحبي وحبيبي في ذمة الله، ادعوله في الأيام المفترجة دي، ربنا يرحمه ويغفرله، هتوحشني جدا يا صاحبي».

وكشف زيزو عن موعد جنازة محمد مدحت المعد البدني لفريق الزمالك: «الجنازة في مسجد الشرطة التجمع بعد صلاة الجمعة».

سبب وفاة محمد مدحت المعد البدني لنادي الزمالك

وتوفى محمد مدحت المعد البدني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال توجهه إلى نادي الزمالك لحضور مران الفريق الأول، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ بعد إصابته بأزمة قلبية.

وقرر جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك إلغاء المران الذي كان مقررا له التاسعة مساء الخميس، بعد الخبر المفجع بوفاة محمد مدحت قبل وصوله إلى النادي بدقائق متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.