طريقة سهلة لمشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.. جربها

ينتظر مشجعو نادي الزمالك ومتابعو كرة القدم مباراة الزمالك أمام نادي فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وبعد أن أعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة المباراة المقرر لها في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، عبر التردد الأرضي، تستعرض «الوطن» طريقة مشاهدة المباراة.

وتلعب مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية على استاد السلام، بعد تأهل الفريقين، وهو ديربي مصري منتظر.

ويمكن لجماهير الفارس الأبيض ومشجعي نادي فيوتشر مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر من المنزل، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

طريقة مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر

- تحويل طبق الدش إلى الأرضي «إريال».

- شراء محول أو «كونفيرتر»، وهي قطعة حديدية يبلغ سعرها فقط 10 جنيهات، ويمكن شراؤها من محلات الرسيفرات والدش.

- فصل سلك الريسيفر ثم تركيبه في إحدى جهات المحول «كونفيرتر».

- تركيب الجهة الأخرى من المحول في التليفزيون، وذلك عن طريق المدخل الخاص بالتليفزيون الأرضي «الإريال».

- تتوقف القنوات الفضائية مؤقتًا ويبدأ عمل القنوات الأرضية، ثم البحث عن قناة أون تايم سبورتس ومشاهدة المباراة الساعة التاسعة مساءً.

متابعة مباراة الزمالك وفيوتشر

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر أيضًا عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة، وذلك عن طريق الاشتراك في باقات «بي إن سبورت»، وتذاع المباراة بتعليق التونسي نوفل باشي.

واحتل نادي فيوتشر المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بواقع 3 فوز، كما تصدر الزمالك مجموعته برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مغربي، بقيادة جلال جيد.

تشكيل الزمالك الرسمي

وجاءت تشكيل الزمالك الرسمي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبدالمجيد، وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، وأحمد حمدي، ويوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، وشيكابالا، وناصر منسي.