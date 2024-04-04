«مات في طريقه لنادي الزمالك».. سبب وفاة المعد البدني للفريق الأبيض | عاجل

حالة من الحزن والصدمة تسيطر على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد وفاة المعد البدني للفريق محمد مدحت، منذ ساعات قليلة، بشكل مفاجئ، ليقرر الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز إلغاء المران.

سبب وفاة المعد البدني لفريق الزمالك

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن سبب وفاة المعد البدني لفريق الزمالك هو أزمة قلبية مفاجئة، مؤكدا: «مدحت كان في طريقه للنادي قبل أن يسقط متوفيا بأزمة قلبية مفاجئة».

معلومات عن الراحل محمد مدحت المعد البدني لفريق الزمالك

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن الراحل محمد مدحت الءي وافته المنية منذ قليل:

- في منتصف الثلاثينات من عمره.

- يعمل معدا بدنيا داخل جهاز الزمالك منذ سنوات.

- يعرف نفسه كمتخصص في تطوير المحترفين.

- أعلن زواجه منذ 4 أشهر فقط وتحديدا في شهر ديسمبر 2023

- صديق مقرب لأحمد سيد زيزو حيث تجمعهما العديد من الصور داخل وخارج الملعب.

وكان الفريق يستعد لخوض مرانه في التاسعة مساءً، والذي كان الراحل محمد مدحت في طريقه إليه، قبل أن يقرر جوميز إلغائه وسط حالة من الصدمة للاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم 7 أبريل الجاري، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.