ملخص الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعي.. كشف قاتل سيد رجب

تطورت أحداث الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لهذا العام، ويُعرض عبر شاشة قناة on يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بمشاركة عدد من النجوم.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25

وتضمنت الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعي، كشف قاتل الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، وذلك من خلال مشهد فلاش باك تضمن وصوله إلى المكان الذي قُتل فيه، وبعدها وصل فاروق ابن شقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق ومعه والدته «ناهد» الفنانة عايدة رياض.

عايدة رياض ترتكب جريمة قتل

وبعدها بدأ فاروق يواجه عمه بالحقائق التى يعرفها عنه وأنه يعرف أنه هو من قتل والده وعمه محمود الرفاعي، وحاول قتل والدته أيضا، لكنه أنكر كل ذلك، وحاول فاروق الانتقام بأن أخرج مسدسه وحاول أن يضرب عليه النار، لكنه أمسك بيده وهنا تدخلت «ناهد» لتضربه بالطوب على رأسه ليقع ويموت بعدها.