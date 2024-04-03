توالت أحداث الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة on بمشهد ذهاب الظابط يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل إلى شقيقه دكتور ياسين، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وأخبره بخبر مغادرة «ناهد» والدة فاروق، التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض منزل ابنها.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 24.. خطف عايدة رياض

وعلى الفور قرر دكتور ياسين أن يخطط لخطف «ناهد» من المنزل الذي وضعها ابنها فيه، وبالفعل نجح المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي أن يصل إلى داخل المنزل ويخطفها.

وعلى الجانب الآخر حاول فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق الاتصال بوالدته، ولكنها لم تجب فهاتف أحد الرجال الذي كلفهم بتأمينها ليصعد إلى الشقة للاطمئنان عليها وبالفعل صعد ولكنها لم تجبه.