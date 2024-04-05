مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25.. القبض على أحمد رزق

توالت أحداث الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في رمضان 2024، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يتورط فى كثير من القضايا من الحلقة الأولى، وأبرزها قتل والده وعمه.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعي إلقاء القبض على فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، حيث أنه كان جالس مع رقية زوجته التى جسدت شخصيتها الفنانة ملك قورة، وجاءت قوة من الشرطة لإلقاء القبض عليه.

وتوالت الأحداث بذهاب يحيي الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل الى شقيقته رقية التى تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة، ليأخذها ولكنها رفضت وأخبرته أنها ستجلس فى منزلها.

وأرسل المعلم ياسين أحد رجالة ليصور فاروق وهو مقبوض عليه وذلك ليرسله الى يحيي ويضحك على والدته ناهد به ويقنعها أنه تم القاء القبض عليه بتهمة قتل عمه الحاج عبد الحميد، الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب وبالفعل نجحت الخطة وعلى الفور هربت ناهد واتجهت الى قسم الشرطة لتعترف على نفسها بأنها هيا من قتلته وليس ياسين ابنها .