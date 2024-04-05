مفاجأة في وفاة المعد البدني بنادي الزمالك.. عمه مات قبله بساعة

حالة من الصدمة والحزن سيطرت على نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعد الخبر المفجع الذي تلقاه الفريق الكروي الأول قبل انطلاق مران الخميس بدقائق، بوفاة محمد مدحت المعد البدني للفارس الأبيض، خلال توجهه إلى النادي لحضور المران، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

مفاجأة كبرى فجرها محمد الجبالي، المتحدث الرسمي السابق لنادي الزمالك، بعد رحيل محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأبيض، بعدما كشف أن عم الراحل، توفى قبله بساعة واحدة.

مفاجأة في وفاة محمد مدحت

وكتب الجبالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «بخصوص موعد ومكان دفن الجثمان والعزاء لـ محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنا لسه خارج من النادي من شوية، وأسرته لم تكن حددت حتى كتابه هذه السطور، خصوصا أن عم محمد مدحت توفي أيضا قبل وفاته بساعة تقريبا، ولذلك ستكون الدفنة والعزاء لمحمد مدحت وعمه معا».

واختتم: «ربنا يصبر الأسره في هذا المصاب الأليم، ربنا يرحمهما ويغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته».

إلغاء مران الزمالك بعد وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق

وألغى الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك مران الخميس استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها 7 أبريل الجاري، بقرار من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق.