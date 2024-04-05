مسلسل فراولة الحلقة 10.. نيللي كريم توسع مجال عملها

تصاعدت الأحداث في الحلقة الـ10 من مسلسل فراولة، لتبدأ الحلقة بعودة مستر يانج المعروف بـ«عبد الحكيم الصيني» بعد هروبه السابق، وهدد مستر يانج فراولة «نيللي كريم» بمغادرة الشركة.

وادعي يانج أنه المالك الحقيقي للشركة وأنها مجرد نائبة له تبعًا لوثائق الشركة الرسمية، وحاول إقناعها بالحصول على 10% من الأرباح أو أن تتخلى عن منصبها في الشركة.

فراولة تقرر التوسع في مجال عملها

وتتوالى الأحداث وتقرر فراولة توسيع نشاطها في مجال قراءة الفنجان والكف بشكل أكبر، وذلك بإضافة الدكتور نصحى والدكتورة رانيا إلى شركتها، ويعتبر الدكتور نصحي والدكتورة رانيا من أشهر المعالجين الروحانيين.

إبراهيم يسافر خارج البلاد وفراولة توسع مجال عملها

ومن ضمن أحداث الحلقة قرر الدكتور إبراهيم «صدقي صخر»، التخلي عن كل شيء وترك عمله للسفر إلى الخارج للابتعاد عن المشاكل التي يواجهها، وبعد ذلك قررت فراولة توسيع نشاطها والدخول بشكل أكبر في مجال قراءة الفنجان والكف، وذلك من خلال ضم الدكتور نصحي والدكتورة رانيا إلى شركتها، ويُعتبر الدكتور نصحي والدكتورة رانيا من أشهر أطباء العلاج الروحاني.

الشيخ علاء يزور فراولة ويوجهها للقاء أبوها

وفي ختام الحلقة 10 من مسلسل فراولة، زار الشيخ علاء فراولة وهو الشيخ الذي توجه إليه أبوها مرزوق «حجاج عبد العظيم» ليحاول إقناعها بالمصالحة مع والدها، ولكن رفضت فراولة مقابلته.