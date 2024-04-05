ترامب يجهز ضربة قوية للناتو لو فاز في الانتخابات الأمريكية

أعلن جون بولتون، الذي كان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق يخطط لسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

تصريحات ترامب حول إمكانية الانسحاب من الناتو

وأدلى «بولتون» بتصريح في مقابلة على موقع «يوتيوب» قال فيه: «أعتقد أنه يدرس موقفاً، حيث سيكون قادراً على القول إننا ننسحب اليوم».

وأضاف بولتون: «كاد أن يفعل ذلك في عام 2018، وأعتقد أنه سيكون من أولوياته في بداية فترة رئاسته الثانية».

واعتبر مستشار الأمن القومي، أن تصريحات الرئيس السابق حول إمكانية الانسحاب من الناتو ليست مساومة مع باقي أعضاء حلف الناتو، بل تعبير عن رغبته الحقيقية في الانسحاب من الحلف.

وفي تصريح سابق، لترامب أشار إلى أنه، في حال فوزه بولاية رئاسية ثانية، لن يقدم الحماية للدول التي لا تساهم بشكل كافي مالياً.

وقال ترامب وقتها إنه قد يُشجع روسيا على استهداف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تلتزم بالتزاماتها المالية في حال عاد إلى البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر.