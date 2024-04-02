«أكسيوس»: ثروة ترامب تنخفض بأكثر من مليار دولار خلال 24 ساعة

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أنّ صافي ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انخفضت بقيمة مليار دولار أمريكي، خلال 24 ساعة فقط، بعد تراجع أسهم شركته «Truth Social».

انخفاض ثروة ترامب بأكثر من مليار دولار

وبحسب الموقع الأمريكي، فقد انخفضت صافي ثروة ترامب بأكثر من مليار دولار أمس الاثنين فقط، وتراجعت أسهم شركته للتواصل الاجتماعي بنسبة 21.5٪.

كشفت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، عن خسارة صافية قدرها 58 مليون دولار لعام 2023 من إيرادات بقيمة 4.1 مليون دولار فقط، وكلها جاءت من الإعلانات على «Truth Social».

كما أنها فقدت زخمها في نهاية العام، وحققت إيرادات قدرها 751.500 دولار فقط في الربع الرابع، وهو ما أدي إلى انخفاض قيمة حصة ترامب في الشركة يوم الاثنين، من 4.89 مليار دولار إلى 3.84 مليار دولار.

وفي مرحلة ما، كان الانخفاض أكثر حدة، إذ انخفضت الأسهم بأكثر من 25٪ قبل حدوث انتعاش طفيف.

ويمنع القانون من قاموا بشراء أسهم في شركة ترامب، من بيع أي أسهم لمدة 6 أشهر على الأقل، بسبب اتفاقية الحظر، ما لم يحصل على إعفاء خاص من مجلس إدارة الشركة.

كم تبلغ ثروة ترامب؟

يشار أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دخل منذ أيام في قائمة موشر بومبرج لقائمة أغني 500 شخص في العالم، وبحسب التصنيف، فقد تنوعت ثروة ترامب ما بين العقارات، وإدراج شركته في البورصة العالمية.