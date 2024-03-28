من هو نائب ترامب المحتمل؟.. 8 مرشحين في القائمة

ما بين الإشارة إلى أسمائهم في مقابلات وإجراء استطلاعات رأي، يصبح على القائمة نحو 8 مرشحين محتملين لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة حال فوز دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصة بعدما حسم ترشحه عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

مرشحون محتملون لـ «ترامب»

ومن بين الأسماء المحتملة لمنصب نائب ترامب، جاء في المقدمة جيه دي فانس، السيناتور عن ولاية أوهايو؛ إذ تتماشى رؤيته مع سياسات ترامب لكن ليست لديه خبرة طويلة في العمل السياسية على الصعيد الوطني، بحسب ما كشفت شبكة «سكاي نيوز».

ويأتي الاسم الثاني كمرشح محتمل من نصيب تيم سكوت، السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية، وهو أمريكي من أصل إفريقي ويتمتع بخبرة سياسية طويلة لديه علاقات جيدة داخل دائرة الكونجرس الأمريكي، واختياره قد يسهم في استمالة ناخبي الأقليات تجاه ترامب.

ومن بين المرشحين المحتملين يأتي اسم كريتسي نويم، حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، والتي يصفها محللون بالنسخة النسائية من ترامب وتتمتع بمهارات خطابية جيدة في المحافل العامة وقد يختارها ترامب لكونه يواجه تحديا في حسد الناخبات لصالحه.

مرشحون آخرون

أما كايتي بريت، السيناتور عن ولاية ألاباما، فقد تراجعت حظوظها بعد انتقادات على خلفية أدائها عندما تولت مهمة رد الجمهوريين على خطاب حالة الاتحاد، وهناك أيضا إليز ستيفانيك، النائبة عن ولاية نيويورك، والتي تعد من أوائل المؤيدين لحملة ترامب الانتخابية دعمت جهود لإلغاء نتائج الانتخابات عام 2020

وهناك أيضا جريج أبوت، حاكم ولاية تكساس، الذي أدرجه «ترامب» على قائمته القصيرة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات، كاشفا في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» عن إمكانية اختيار «آبوت» لتولي المنصب.

وفي وقت سابق، قد تحدث ترامب حول دور محتمل في فريقه لمنافسه المنسحب من السباق الرئاسي الأمريكي، والذي يدعى فيفيك راماسوامي.

ولم يُعلن الرئيس السابق وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي، علنًا من سيختار نائبًا له في الانتخابات الرئاسية، لكنه ألمح إلى قائمته المختصرة في مقابلات مختلفة، وفق ما ذكرت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، وقد جاء اسم فيفيك راماسوامي، الذي سبق له أن ترشح أيضًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، كمرشح محتمل لمنصب نائبه.